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«Россия 1» запланировала комедию об Одессе в годовщину гибели украинцев в огне

«Россия 1» запланировала комедию об Одессе в годовщину гибели украинцев в огнеКадр: фильм «Одесса»

Телеканал «Россия 1» запланировал на 2 мая показ лирической комедии «Одесса», следует из опубликованной на сайте программы передач. Дата выпадает на шестую годовщину пожара в одесском Доме профсоюзов, в котором погибли десятки украинцев.

«Одесса» режиссера Валерия Тодоровского рассказывает о событиях 1970-го года, когда в городе был объявлен карантин из-за вспышки холеры. Журналист Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что картина будет показана именно в дату трагедии в Доме профсоюзов, и отметил, что «не верит в такие совпадения». Позже он написал, что коллеги с «России 1» «схватились за голову» и решили изменить сетку.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками Антимайдана) и активистами Евромайдана. По официальным данным, в ходе беспорядков погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большинство людей сгорели при пожаре в Доме профсоюзов, где укрывались пророссийские активисты.

Ранее скандалом для «России 1» обернулась премьера сериала «Зулейха открывает глаза». На проект, снятый по одноименной книге Гузель Яхиной, ополчились российские коммунисты и татарские националисты.

Однако сериал также установил сразу несколько рекордов в телеэфире. Первые пять эпизодов возглавили топ выходящих в прайм-тайм сериалов текущего телесезона, а первый эпизод показал лучший старт среди всех подобных проектов.

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По материалам: lenta.ru

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