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Россия готовится к поставке ядерного топлива для Белорусской АЭС

Россия готовится к поставке ядерного топлива для Белорусской АЭС

«Росатом» готовится к поставке ядерного топлива для атомной станции в Белоруссии (БелАЭС). Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в своем видеообращении.

«На Белорусской и Ленинградской АЭС идут предпусковые работы, готовимся к завозу свежего топлива в Белоруссию. На этой площадке продолжается плановая ротация персонала. На прошлой неделе доставили очередную группу работников, 43 человека. В ближайшие дни к отправке в Белоруссию готовятся еще несколько групп работников „Росатома“ и подрядных организаций», — сказал он.

Как сообщало ИА Newstes, Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в течение 2020 года. В середине апреля инжиниринговый дивизион «Росатома» — группа ASE завершила горячую обкатку реакторной установки энергоблока N1, что является самым масштабным этапом программы подготовки атомного объекта к вводу в эксплуатацию.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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