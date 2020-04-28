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Россия может сохранить лидерство по экспорту пшеницы, считают эксперты

Россия может сохранить лидерство по экспорту пшеницы, считают эксперты
Россия имеет шансы остаться лидером по экспорту пшеницы в мире, несмотря на ограничение экспорта по зерновым в текущем сельхозгоду (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) нетарифной квотой, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Правительство РФ 31 марта приняло постановление о введении квоты на экспорт ряда зерновых культур из России, документ был опубликован 2 апреля. Объем квоты - 7 миллионов тонн, она должна была действовать по 30 июня 2020 года. В воскресенье Минсельхоз сообщил, что экспортеры зерна 26 апреля полностью выбрали объем квоты.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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