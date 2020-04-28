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Россия осудила единоличную власть Хафтара в Ливии

Россия осудила единоличную власть Хафтара в ЛивииСергей ЛавровФото: пресс-служба МИД РФ

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что Москва осуждает заявления главы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара об установлении единоличной власти в стране. Его слова передает ТАСС.

Глава МИД подчеркнул, что обе конфликтующие стороны одинаково виноваты в происходящем: он осудил и главу правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, который отказался идти на переговоры с Хафтаром.

Лавров подчеркнул, что Россия предупреждала о вероятности такого исхода: предостережения были в первую очередь адресованы внешним участникам переговорного процесса. «Мы предупредили, что без согласия ливийских сторон, ярко выраженного согласия, шансов на то, что эти договоренности (...) будут жизнеспособными, немного. К сожалению, это подтвердилось», — отметил он.

Ранее ЛНА объявила о принятии управления Ливией. Хафтар рассказал о прекращении действия достигнутого в 2015 году Схиратского соглашения, результатом которого стало формирование правительства национального согласия. Евросоюз отказался признать власть фельдмаршала.

19 января в Берлине прошла международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций.

По ее итогам Сарадж и Хафтар обещали придерживаться достигнутых договоренностей, однако уже 19 февраля силы ЛНА обстреляли турецкий корабль в порту Триполи, контролируемом ПНС. Из-за этого глава правительства Фаиз Сарадж отказался от переговоров с Хафтаром.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА. В 2011-м там началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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