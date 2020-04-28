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Россия перестала ждать роста цен на нефть

Россия перестала ждать роста цен на нефтьАлександр НовакФото: пресс-служба Минэнерго

В ближайшее время ожидать серьезного роста цен на нефть не стоит, восстановление нефтяных котировок начнется не раньше третьего квартала этого года. Об этом министр энергетики Александр Новак написал в своей колонке в журнале «Энергетическая политика».

По его словам, рынок начнет балансировку в мае, с момента вступления в силу соглашения ОПЕК+, в рамках которого в первые два месяца сокращение достигнет 9,7 миллиона баррелей.

Новак утверждает, что в ходе переговоров о сокращении в первой половине апреля удалось убедить страны за пределами сделки, в том числе США, Канаду, Норвегию и Бразилию, сократить добычу на 5-10 миллионов баррелей в сути. Вместе с тем он не указал, когда и в какие сроки эти страны начнут свои сокращения и как они будут происходить.

Министр признал, что предложение в настоящее время превышает спрос на 20-30 миллионов баррелей. Если бы не сделка ОПЕК+, то уже в мае-июне заполненными оказались бы все емкости для хранения сырья в мире.

Источником для оптимизма Новак назвал Китай, который восстанавливает работу после завершения в республике эпидемии коронавируса и увеличивает потребность в нефти.

Китай в марте 2020 года увеличил закупки нефти из России на 31 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем поставок достиг 1,66 миллиона баррелей в сутки.

Ранее источники в российской нефтяной отрасли сообщили, что из-за сокращения добычи до 8,5 миллиона баррелей в сутки мелким российским компаниям, возможно, придется сжигать нефть.

Во вторник, 28 апреля, июньский фьючерс нефти марки Brent торгуется на уровне 20 долларов за баррель, WTI — 11-12 долларов. За последние два месяца они упали в два и четыре раза.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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