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Россиян предупредили о грабителях с усыпляющими медицинскими масками

Россиян предупредили о грабителях с усыпляющими медицинскими маскамиФото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Жители Краснодарского края в соцсетях начали жаловаться на грабителей, которые используют усыпляющие медицинские маски. Об этом жителей региона предупредил оперативный штаб по коронавирусу на Кубани, сообщает «Интерфакс».

Согласно данным оперштаба, мошенники ходят по домам россиян и якобы раздают медицинские маски под видом помощи. На деле же маски оказываются пропитанными «неустановленными химическими веществами», от вдыхания которых хозяева квартир теряют сознание.

При этом отмечается, что информация распространяется в соцсетях, но установленными фактами штаб не располагает. В оперштабе призвали жителей Кубани быть бдительными. Ранее издание N+1 писало, что упомянутый способ мошенничества — байка из сети.

Ранее 27 апреля стало известно о задержании администраторов сервиса, предлагавшего россиянам купить поддельные цифровые пропуска, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в личной переписке обещали помочь клиентам. Они утверждали, что могут оформить пропуска по «серой схеме через портал Госуслуг». За свои услуги мошенники требовали от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. За время работы они успели совершить несколько сделок.

По состоянию на 27 апреля в России вирус обнаружен более чем у 87 тысяч граждан. За все время эпидемии зафиксировано 794 случая смерти пациента с подтвержденным коронавирусом. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.

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По материалам: lenta.ru

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