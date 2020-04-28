Россиян вывезли с острова Бали

Анастасия Иванова

Накануне, 27 апреля, с острова Бали домой вылетели 78 россиян — жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Тюменской области. Об этом сообщило посольство России в Индонезии.

«27 апреля вывозной рейс №UTA9034 авиакомпании „ЮТэйр“ Денпасар — Бангкок — Сургут вылетел с о.Бали, на борту которого находится 78 соотечественников. Домой возвращаются жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской области. Продолжаем работу по возвращению на Родину остающихся в Индонезии россиян», — информируют дипломаты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот рейс особенным. По ее словам, были приложены колоссальные усилия, переписка и согласование между федеральными ведомствами, регионами, перевозчиками не прекращалась даже ночью. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, по выражению Захаровой, «выложилась на все 200%, чтобы не только вывезти жителей своего региона и соседей, но и откликнуться на настоящий крик о помощи тех людей, которые в Сургуте едва ли когда-то бывали».

Планировалось также эвакуировать россиян с Фиджи, однако местные власти пока не пустили на свою территорию российский самолет. Работа продолжается.