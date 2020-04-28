Россиянам раскроют тайны Гарри Поттера и напомнят про второй срок Путина

Вадим Карасев

Кадр: «Гарри Поттер и Дары Смерти»

Онлайн-кинотеатр Okko 28 апреля продолжит предоставлять своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, включающая как развлекательный контент, так и научные программы, тренировки по фитнесу и уроки кулинарии. Она доступна каждый день, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Утром, в 9:00, Okko предлагает лекцию поэта и писателя Дмитрия Быкова, посвященную Гарри Поттеру. Литератор расскажет, почему книги о юном волшебнике — отличный способ познания мира и его новых, не описанных прежде закономерностей. В 12:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом пасты Tricolor с соусом Карбонара.

Днем, в 14:00 — иранский мультфильм «Последняя фантазия», эпическая экранизация историй легенд, героев и чудовищ из памятника персидской литературы «Шахнаме». Анимационная лента посвящена вечной битве между светом и тьмой. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют новинку — авторскую программу известного журналиста Леонида Парфенова, посвященную 2004 году. Автор расскажет о значимых событиях и явлениях 2004-го, таких как расширение Евросоюза, Оранжевая революция, второй срок Путина, переход на «Цифру», «Смешарики», «Дом-2» и многое другое.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть балет израильского хореографа Эяля Дадона «То, да не то». В 21:00 — антистресс-программа «Фитнес против вируса» для снятия мышечного напряжения и улучшения гибкости суставов.

В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть драму «Британского психопата» Джесси В. Джонсона. Фильм расскажет о вендетте сбежавшего из заключения преступника, который собирается жестоко отомстить тем, кто когда-то его предал и подставил. Главную роль исполнил Скотт Эдкинс.

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