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Россиянам рассказали о многомиллионных запасах масок в магазинах

Россиянам рассказали о многомиллионных запасах масок в магазинахФото: Екатерина Аболмасова / «Коммерсантъ»

Минпромторг рассказал о многомиллионных запасах медицинских масок в магазинах для нужд россиян в условиях пандемии коронавируса. Сообщение ведомства приводит «Интерфакс».

«В условиях режима самоизоляции для россиян важно купить все необходимое в одном месте, и торговые сети наряду с магазинами у дома делают все, чтобы предоставить такую возможность», — отметили в министерстве.

На данный момент совокупные запасы торговых сетей превышают 28 миллионов медицинских масок разных типов, а их апрельские закупки превзошли мартовские показатели в 1,5-2 раза.

Также отмечается, что все торговые сети полностью обеспечили масками своих сотрудников и создали соответствующие запасы, которых должно хватить на срок от двух недель до нескольких месяцев.

Ранее в России обсуждалась возможность введения различных запретов и ограничений на продажу масок, однако ни один из них не был реализован.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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