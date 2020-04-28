Саакашвили обсуждал с депутатами должность советника Зеленского

Лидия Мартынова

На встрече с нардепами из фракции "Голос" во вторник, 28 апреля, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили не агитировал за себя в качестве кандидата на должность вице-премьер-министра в украинском правительстве, но говорил о возможном назначении на должность советника президента Владимира Зеленского.Об сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в "Голосе"."У нас сейчас встреча. Михо говорит уже больше о позиции советника Зеленского. Очевидно, что "слуги" прокатили его", – сказал собеседник издания.По данным источников, Офис президента даже не пытался собрать голоса за назначение Саакашвили. Издание делает вывод, что, вероятно, оно не состоится.