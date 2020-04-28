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Саакашвили обсуждал с депутатами должность советника Зеленского

Саакашвили обсуждал с депутатами должность советника Зеленского
На встрече с нардепами из фракции "Голос" во вторник, 28 апреля, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили не агитировал за себя в качестве кандидата на должность вице-премьер-министра в украинском правительстве, но говорил о возможном назначении на должность советника президента Владимира Зеленского.

Об сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в "Голосе".
"У нас сейчас встреча. Михо говорит уже больше о позиции советника Зеленского. Очевидно, что "слуги" прокатили его", – сказал собеседник издания.

По данным источников, Офис президента даже не пытался собрать голоса за назначение Саакашвили. Издание делает вывод, что, вероятно, оно не состоится.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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