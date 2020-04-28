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Шепелев заявил о смелости Тодоренко после ее слов о домашнем насилии

Шепелев заявил о смелости Тодоренко после ее слов о домашнем насилииРегина Тодоренко и Дмитрий ШепелевКадр: Instagram

Телеведущий Дмитрий Шепелев заступился за ведущую «Орла и Решки» Регину Тодоренко, осудившую жертв домашнего насилия. О ситуации с высказыванием и последующей травлей блогерши он порассуждал в Instagram.

Шепелев подчеркнул, что Тодоренко не оскорбляла жертв насилия и не призывала к каким-либо действиям в их адрес. «Прозвучало мнение. Оно может нравиться или нет. Может быть умным. Может быть, нет. (...) На мой взгляд, это очень печальный симптом — именно вынуждать приносить извинения», — высказался он.

По мнению телеведущего, публичный человек должен соблюдать гладкие формулировки и произносить то, что не обидит других. «Говорить что думаешь, возможно, не всегда разумно, но определенно смело. Мало кто решится», — отметил Шепелев. Он призвал возмутившихся словами ведущей граждан не «чесать языками», а помогать организациям, занимающимся проблемой домашнего насилия.

Ранее Тодоренко заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позже она извинилась за свое высказывание.

Пользователи сети затравили ведущую за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», а компании начали разрывать рекламные контракты с блогершей.

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По материалам: lenta.ru

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