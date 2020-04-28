Шесть признаков самосглаза: как понять, что вы себе вредите

Вадим Карасев

Многие боятся сглазов и порчи, стараясь защитить себя от неприятностей и чужой энергетики, не подозревая о существовании самосглаза. Навредить себе может каждый, поэтому так важно знать признаки наведения на себя негативной энергетики.

Самосглазом называют воздействие энергетики, имеющей отрицательный окрас, на себя. Есть шесть основных признаков, по которым можно понять, что человек навредил сам себе. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с ними, чтобы точно знать, как реагировать в том случае, если самосглаз произошел, и как поступить, чтобы ненароком не сглазить самого себя.

Основные признаки самосглаза

1. Постоянное беспокойство и тревожность. Нарастающее беспокойство, даже в условиях, когда ничего опасного не происходит, может говорить о наличии самосглаза, В период, когда все дела идут по плану, внезапно оказывается, что человек заходит в тупик и не может осуществить задуманного, отказываясь от идеи из-за волнения.

2. Агрессия. Нередко самосглаз проявляется внутренним желанием поссориться с кем-то или даже накричать на окружающих или на себя. Недовольство растет, разрушая защитное биополе, и человек во власти эмоций не может принимать здравые решения, погружаясь в отрицательные эмоции.

3. Нарушения сна. Невозможность уснуть, частые пробуждения среди ночи даже при наличии усталости могут также стать признаком самосглаза. В этом случае человек ощущает потребность во сне, но не может спокойно погрузиться в сновидения, словно что-то мешает ему спокойно заснуть. Постоянные недосыпы отрицательно сказываются не только на работоспособности, но и на здоровье, лишая сил.

4. Заболевания. Во время самосглаза организм начинает разрушать сам себя, обостряются хронические заболевания и все чаще случаются разного рода неприятности. Это может быть спотыкание на ровном месте, подворачивание ног. С каждым днем рассеянность приводит к новым повреждениям.

5. Ухудшение отношений с окружением. Во время самосглаза в человеке просыпаются новые эмоции, которые разрушительны по отношению к близким людям. Немотивированное ничем желание обидеть тех, кто дорог сердцу, является еще одним признаком самосглаза.

6. Лишение сил. Апатия нарастает, исключая возможность заниматься повседневными делами в том же объеме. Низкая самооценка, потеря сил и самобичевание могут стать причиной депрессии и указывают на то, что человек попросту сам себя сглазил, лишил сил и удачи.

Как защититься от самосглаза

Не всегда можно понять, сглазлив ли человек, но защититься можно, чтобы исключить перенаправление отрицательной энергетики на себя. Защита должна быть многоуровневой, а значит, нужно постараться тщательно защититься от возможной неприятности заранее:

постараться не думать о себе плохо, не наказывать себя за промахи, а учиться преодолевать препятствия с позитивом и улыбкой;отказаться от чрезмерной похвалы самому себе, не говорить окружающим обо всех своих успехах, особенно если не все цели достигнуты;не любоваться в зеркало часто и тем более не произносить ничего, что может запрограммировать на неудачи;приобрести любое серебряное украшение, которое сможет отразить потоки отрицательной энергетики как извне, так и исходящей от своего хозяина;искать защиты в себе, программировать себя на успех и не расстраиваться, если что-то не получилось с первого раза;создать у себя в жилище место силы, обязательно смастерить оберег от сглаза и порчи, носить его не снимая и никому не передавать личный амулет;прибраться в доме и вынести все вещи, которые так или иначе могут навредить, а также следить за порядком, чтобы вместе см пылью и грязью в помещениях не скапливалась отрицательная энергетика.