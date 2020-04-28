Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Шмыгаля просят разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов

Шмыгаля просят разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов

Шмыгаля просят разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов
Народные депутаты обратились к Премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением разрешить функционирование летних площадок в заведениях общественного питания в условиях карантина.

Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

«Совместно с коллегами из межфракционного объединения «За ФЛП» обратились к Премьер-министру Украины с предложением разрешить функционирование летних площадок в заведениях общественного питания в условиях карантина. Карантинные ограничения, конечно, не беспочвенны, но следует учитывать, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов», - отметила Кравчук.
При этом парламентарий уточнила, что в большинстве городов Украины есть системные заведения с просторными летними площадками, которыми можно безопасно пользоваться при следующих условиях:

- ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 кв.м площадки;

- постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;

- размещение столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;

- за одним столом может размещаться не более 3 человек;

- использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;

- дезинфекция предметов, с которыми контактировал каждый посетитель.

Попутно, Кравчук прокомментировала ситуацию относительно деятельности несмотря на карантинные ограничения столичного ресторана "Велюр", который принадлежит заместителю председателя фракции «Слуга народа» Николаю Тищенко.

«Мой коллега Николай Тищенко утверждает, что ресторан не работал для посетителей. И даже не мог с точки зрения здравого смысла. Ведь выводить на работу людей и закупать продукты ради одного заказа в день - это убыточно, а следовательно - бессмысленно. И использовался скорее как место для встреч. Если это не так - администрация ресторана должна уплатить штраф», - добавила она.

Как сообщалось, журналисты в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что столичный ресторан "Велюр", который входит в сеть "Наша карта" и принадлежит заместителю председателя фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, во время карантина посещали депутаты, чиновники и бизнесмены.

Сам Тищенко заявил, что соблюдает карантинные ограничения, а в своем ресторане проводит личные встречи.

Ранее Евгения Кравчук сообщила, что "Слуги народа" просят Шмыгаля ослабить карантинные меры там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно, чтобы не углублять назревающие экономический и трудовой кризисы.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

«Россия 1» запланировала комедию об Одессе в годовщину гибели украинцев в огне
«Россия 1» запланировала комедию об Одессе в годовщину гибели
Путин отметил наращивание запаса прочности системы здавоохранения
Путин отметил наращивание запаса прочности системы здавоохранения
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
СМИ узнали, с кем встречается Эмма Уотсон
СМИ узнали, с кем встречается Эмма Уотсон
В Триполи демонстранты сожгли полицейские машины
В Триполи демонстранты сожгли полицейские машины
Коронавирус обнаружили у 40 заключенных в России
Коронавирус обнаружили у 40 заключенных в России
Пандемия коронавируса глазами врачей: реальные истории людей, находящихся на передовой борьбы за жизнь
Пандемия коронавируса глазами врачей: реальные истории людей,
Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного попросила у него прощения
Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного попросила у него прощения
Стартовал третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»
Стартовал третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»
Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу с Covid-19
Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу
Россия перестала ждать роста цен на нефть
Россия перестала ждать роста цен на нефть

Топ на сегодня

США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии

Еще по теме

ЦИК зарегистрировала всех кандидатов от Слуги народа
Новым представителем Кабмина в Раде стал Мокан из "Слуги народа"
В "Слуге народа" сделали заявление о русском языке в Раде
Геращенко и группа нардепов предложили назвать киевский сквер в честь Окуевой