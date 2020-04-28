Шмыгаля просят разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов

Анастасия Иванова

Народные депутаты обратились к Премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением разрешить функционирование летних площадок в заведениях общественного питания в условиях карантина.Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.«Совместно с коллегами из межфракционного объединения «За ФЛП» обратились к Премьер-министру Украины с предложением разрешить функционирование летних площадок в заведениях общественного питания в условиях карантина. Карантинные ограничения, конечно, не беспочвенны, но следует учитывать, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов», - отметила Кравчук.При этом парламентарий уточнила, что в большинстве городов Украины есть системные заведения с просторными летними площадками, которыми можно безопасно пользоваться при следующих условиях:- ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 кв.м площадки;- постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;- размещение столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;- за одним столом может размещаться не более 3 человек;- использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;- дезинфекция предметов, с которыми контактировал каждый посетитель.Попутно, Кравчук прокомментировала ситуацию относительно деятельности несмотря на карантинные ограничения столичного ресторана "Велюр", который принадлежит заместителю председателя фракции «Слуга народа» Николаю Тищенко.«Мой коллега Николай Тищенко утверждает, что ресторан не работал для посетителей. И даже не мог с точки зрения здравого смысла. Ведь выводить на работу людей и закупать продукты ради одного заказа в день - это убыточно, а следовательно - бессмысленно. И использовался скорее как место для встреч. Если это не так - администрация ресторана должна уплатить штраф», - добавила она.Как сообщалось, журналисты в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что столичный ресторан "Велюр", который входит в сеть "Наша карта" и принадлежит заместителю председателя фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, во время карантина посещали депутаты, чиновники и бизнесмены.Сам Тищенко заявил, что соблюдает карантинные ограничения, а в своем ресторане проводит личные встречи.Ранее Евгения Кравчук сообщила, что "Слуги народа" просят Шмыгаля ослабить карантинные меры там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно, чтобы не углублять назревающие экономический и трудовой кризисы.