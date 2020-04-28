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СМИ раскрыли, как Самбурская, Шуфутинский и Бузова зарабатывают на видеопоздравлениях

СМИ раскрыли, как Самбурская, Шуфутинский и Бузова зарабатывают на видеопоздравлениях

Во время пандемии коронавируса многие российские звезды зарабатывают с помощью записи виртуальных поздравлений. В число таких знаменитостей входят Настасья Самбурская, Михаил Шуфутинский и Павел Деревянко, сообщает "Комсомольская правда".

В настоящее время многие знаменитости остались без заработков, сидя дома без корпоративов и концертов. Чтобы достать денег, многие принимают специальные заказы и записывают ролики с поздравлениями.

Как отмечает источник, "всего" 15 тысяч за видеооткрытку просят актриса Настасья Самбурская и звезда "Домашнего ареста" Павел Деревянко.

Подобный способ заработка открыли для себя многие музыканты. Так, Кирилл Андреев из "Иванушек", Пьер Нарцисс, Найк Борзов и Линда просят за такую услугу 5 тысяч рублей.

Чуть дороже стоит поздравление от сестры Ольги Бузовой Анны - девушка готова записать видео за 7500 рублей.

Завсегдатай скандальных телешоу на федеральных каналах Гоген Солнцев также решил не отставать от других звезд. За видеооткрытку он требует 20 тысяч рублей. Его коллега Прохор Шаляпин обойдется гораздо дешевле - всего в 4 тысячи рублей.

Самой дорогой знаменитостью оказался исполнитель песни про 3 сентября Михаил Шуфутинский. Популярный певец просит за поздравление 200 тысяч рублей. 

В то же время наименее жадной в представленном списке является телеведущая и актриса Анастасия Макеева, требующая всего 1850 рублей.

Как писал NEWSTES, ранее Самбурская защитила обвиняемых в рукоприкладстве мужчин.

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По материалам: uposters.ru

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