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СМИ узнали, с кем встречается Эмма Уотсон

СМИ узнали, с кем встречается Эмма Уотсон
СМИ узнали, что британская актриса Эмма Уотсон ("Гарри Поттер", "Маленькие женщины") встречается с 30-летним бизнесменом из Калифорнии Лео Александром Робинтоном, сообщил источник Daily Mail.


"Эмма и Лео сделали все возможное, чтобы сохранить отношения в тайне. После того, как в октябре прошлого года их впервые увидели в Лонодне, он удалился из всех соцсетей, пытаясь защитить их роман", — прокомментировал инсайдер.

По его информации, отношения у Робинтона и Уотсон настолько серьезные, что она даже познакомила своего друга с родителями: Жаклин Льюсби и Крисом Уотсоном.


О Лео известно, что ранее он работал в компании, специализирующейся на легальном производстве конопли, но в июне 2019 года покинул ее. У него есть брат-близнец Арчи, а также старший брат Чарли (35 лет) и сестры: Лили (36 лет) и Дейзи (33 года).

Младшая училась в Гарварде и подписана на Эмму Стоун в инстаграме. Как сообщает Daily Mail, она так же, как и актриса увлекается йогой.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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