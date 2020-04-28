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Собянин: Строгий режим самоизоляции в Москве и области нужно продлить

Собянин: Строгий режим самоизоляции в Москве и области нужно продлить

Режим самоизоляции в Москве и области в целом необходимо продлить. Об этом сегодня, 28 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

«Считаю, что в Москве и в Московском регионе надо в обязательном порядке продолжать режим самоизоляции так же строго, как и было до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается», — сказал Собянин.

Он также доложил о снижении динамики инфицирования коронавирусом в Москве.

«Действительно мы видим по стране и по Москве за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей динамика стала намного ниже. Она практически снизилась в два раза. Но при этом сама по себе динамика сохраняется», — сказал мэр.

При этом в Москве идет параллельный рост больных с пневмонией и зараженных коронавирусом. «По клинической картине мы видим практически параллельное нарастание объема внебольничной пневмонии. Это сказывается на загрузке коечного фонда», — сказал мэр.

Кроме того, Собянин рассказал о новом методе диагностики коронавируса по рентгеновским снимкам, которую в Москве начнут с 29 апреля.

«Мы создали специальную группу на базе нашего радиологического центра и буквально завтра включим систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков. Она будет работать уже в боевом режиме», — сказал мэр и предложил распространить этот опыт на другие регионы.

Как сообщало ИА Newstes , за прошедшие сутки в Москве зафиксировано 3 075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице к настоящему моменту 48 426 случаев.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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