Собянин: Строгий режим самоизоляции в Москве и области нужно продлить
Режим самоизоляции в Москве и области в целом необходимо продлить. Об этом сегодня, 28 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.
Он также доложил о снижении динамики инфицирования коронавирусом в Москве.
При этом в Москве идет параллельный рост больных с пневмонией и зараженных коронавирусом. «По клинической картине мы видим практически параллельное нарастание объема внебольничной пневмонии. Это сказывается на загрузке коечного фонда», — сказал мэр.
Кроме того, Собянин рассказал о новом методе диагностики коронавируса по рентгеновским снимкам, которую в Москве начнут с 29 апреля.
Как сообщало ИА Newstes , за прошедшие сутки в Москве зафиксировано 3 075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице к настоящему моменту 48 426 случаев.