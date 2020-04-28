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София Вергара сфотографировалась с племянницей в одинаковых бикини

София Вергара сфотографировалась с племянницей в одинаковых бикини

27-летнюю Клаудию Вергару часто сравнивают с ее знаменитой тетей — 47-летней актрисой и моделью Софией Вергарой, тем более что они часто проводят свободное время вместе и фотографируются. Вот и на днях колумбийско-американская звезда отдыхала с семьей дома у бассейна и воспользовалась случаем предоставить фолловерам в инстаграме повод для сравнений себя с Клаудией.

Вергара сфотографировалась вместе с ней в черных бикини.Старая модель 1972 года и новая модель 1992-го,— подписала она фото.


София Вергара с племянницей Клаудией

И в ответ получила комментарии о том, что разницу между "моделями" найти сложно.Обе выглядя так, словно они из 1992 года,— написал один из комментаторов снимка.


Джо Манганьелло и София Вергара


Клаудия — дочь покойного брата Софии Рафаэля Вергары. И если судить по свежим кадрам в инстаграме актрисы, вынужденную изоляцию Клаудия проводит с ней. В минувшие выходные вместе с ними дома находились муж Софии, 43-летний Джо Манганьелло, и 28-летний сын Маноло.

Несколько лет назад тренер Софии рассказал журналу Marie Claire о режиме тренировок Вергары.Мы с Софией выполняем много различных приседаний,— сказала тренер Дженнифер Йейтс.



Клаудия Вергара


Джо Манганьелло и Клаудия Вергара



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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