София Вергара сфотографировалась с племянницей в одинаковых бикини

Вадим Карасев

27-летнюю Клаудию Вергару часто сравнивают с ее знаменитой тетей — 47-летней актрисой и моделью Софией Вергарой, тем более что они часто проводят свободное время вместе и фотографируются. Вот и на днях колумбийско-американская звезда отдыхала с семьей дома у бассейна и воспользовалась случаем предоставить фолловерам в инстаграме повод для сравнений себя с Клаудией.

Вергара сфотографировалась вместе с ней в черных бикини.Старая модель 1972 года и новая модель 1992-го,— подписала она фото.





София Вергара с племянницей Клаудией

И в ответ получила комментарии о том, что разницу между "моделями" найти сложно.Обе выглядя так, словно они из 1992 года,— написал один из комментаторов снимка.





Джо Манганьелло и София Вергара





Клаудия — дочь покойного брата Софии Рафаэля Вергары. И если судить по свежим кадрам в инстаграме актрисы, вынужденную изоляцию Клаудия проводит с ней. В минувшие выходные вместе с ними дома находились муж Софии, 43-летний Джо Манганьелло, и 28-летний сын Маноло.

Несколько лет назад тренер Софии рассказал журналу Marie Claire о режиме тренировок Вергары.Мы с Софией выполняем много различных приседаний,— сказала тренер Дженнифер Йейтс.









Клаудия Вергара





Джо Манганьелло и Клаудия Вергара







