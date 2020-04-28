Сосновский объяснил, почему комментатор Уткин так агрессивно себя ведет
Российский политолог Александр Сосновский попытался понять, почему спортивный журналист Василий Уткин устроил травлю на Владимира Соловьева.
Конфликт между Василием Уткиным и Владимиром Соловьевым в последнее время только разгорается. В ситуацию вмешался друг Соловьева Александр Сосновский, которого часто называют доктор Сосновский, он занимается альтернативной медициной.
Политолог проанализировал поведение Уткина и определил его психотип. Он разобрал все привычки и характерные жесты спортивного комментатора. По его мнению, основными проблемами Уткина являются "слабость, страх, обман". Сосновский отметил, что "внешние признаки" тоже говорят об этом, он сравнил комментатора с рыбой-ежом, которая при опасности пытается придать себе больший объем.
Он добавил, что при этом Уткин вовсе не опасен. Сосновский сравнил комментатора с колотушкой - приспособлением, которым рыбаки приманивают крупную рыбу. Эта колотушка только производит "булькающие звуки, и ничего более", пишет ЦарьГрад.Читайте также: Соловьев назвал Уткина глубоко психически больным человеком