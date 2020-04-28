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Сосновский объяснил, почему комментатор Уткин так агрессивно себя ведет

Сосновский объяснил, почему комментатор Уткин так агрессивно себя ведет

Российский политолог Александр Сосновский попытался понять, почему спортивный журналист Василий Уткин устроил травлю на Владимира Соловьева.

Конфликт между Василием Уткиным и Владимиром Соловьевым в последнее время только разгорается. В ситуацию вмешался друг Соловьева Александр Сосновский, которого часто называют доктор Сосновский, он занимается альтернативной медициной.

Политолог проанализировал поведение Уткина и определил его психотип. Он разобрал все привычки и характерные жесты спортивного комментатора. По его мнению, основными проблемами Уткина являются "слабость, страх, обман". Сосновский отметил, что "внешние признаки" тоже говорят об этом, он сравнил комментатора с рыбой-ежом, которая при опасности пытается придать себе больший объем.

Он добавил, что при этом Уткин вовсе не опасен. Сосновский сравнил комментатора с колотушкой - приспособлением, которым рыбаки приманивают крупную рыбу. Эта колотушка только производит "булькающие звуки, и ничего более", пишет ЦарьГрад.

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По материалам: u-f.ru

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