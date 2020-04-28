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Стало известно о новых свидетелях в деле о сексуальных домогательствах Байдена

Стало известно о новых свидетелях в деле о сексуальных домогательствах БайденаДжо БайденФото: Globallookpress.com

Стало известно, что в деле о сексуальных домогательствах со стороны наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США на грядущих выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена, в которых политика обвинила его бывшая помощница Тара Рид, появились новые свидетели. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, Линда Лакасс (Lynda LaCasse), одна из соседок Рид в штате Калифорния, куда бывшая помощница Байдена переехала после увольнения, подтвердила, что та в середине 1990-х годов рассказывала о том, что политик не только домогался ее, но и трогал ее под юбкой. Другая женщина, бывшая коллега Рид по офису сенатора Калифорнии Лоррен Санчез (Lorraine Sanchez), также заявила, что экс-помощница Байдена в 90-е годы жаловалась ей, что была уволена с предыдущего места работы после того, как подверглась харассменту со стороны политика. Более подробных деталей она не привела.

До этого Рид также заявляла, что рассказывала о приставаниях Байдена своей подруге, матери и брату. После этого ее подруга на условиях анонимности подтвердила, что подобные беседы действительно имели место. Брат Рид также заявил, что сестра говорила ему о том, что Байден прикасался к ее шее и плечам и запускал руку ей под одежду. Кроме того, стало известно, что мать Рид еще в 1993 году звонила в эфир шоу Ларри Кинга и рассказывала о ситуации, с которой пришлось столкнуться ее дочери.

В офисе Байдена данные заявления не прокомментировали. При этом в The Washington Post попытались связать новые свидетельствования с действиями сторонников действующего президента США Дональда Трампа, заявив, что они намеренно привлекают излишнее внимание к словам свидетелей. В частности, по мнению издания, сын нынешнего американского лидера Дональд Трамп-младший якобы слишком часто упоминал об обвинениях в адрес наиболее вероятного кандидата от Демпартии в своем Twitter-аккаунте и даже разместил репост интервью бывшей соседки Рид. Также издание раскритиковало слова сенатора от штата Кентукки, республиканца Митча Макконнелла, который призвал расследовать обвинения против Байдена так же тщательно, как и дело ставленника Трампа, судьи Верховного суда США Бретта Кавано, также обвиненного в домогательствах. В ответ телеканал Fox News назвал подобные выводы надуманными и вызывающими изумление.

Ранее в апреле бывшая сотрудница сената Конгресса США Тара Рид заявила, что почти 30 лет назад подвергалась харассменту со стороны Байдена, который на тот момент занимал должность сенатора от штата Делавэр. По ее словам, в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. При этом никаких мер в отношении Байдена тогда принято не было, хотя женщина рассказала об этом инциденте трем его старшим помощникам и отделу сената по работе с персоналом.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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