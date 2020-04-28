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Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom

Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» ZoomКадр: @bryantfaith_

Студентка из Японии по имени Фэйт (Faith) во время удаленных занятий в сервисе Zoom решила развлечь своих одногруппников, отправляя им различные сообщения в личном чате внутри приложения. Позднее она получила письмо от своего преподавателя и так узнала, что у лектора есть доступ к переписке учеников.

Преподавательница подчеркнула, что она может видеть все сообщения, которые Фэйт отправляет в чат. «Мои занятия — это не то время, когда можно писать что-то о собственной заднице или о том, какая вы "чокнутая сучка". Это разрушительно действует на класс», — подчеркнула она, посоветовав девушке держать свои комментарии при себе, чтобы не иметь проблем при финальной оценке знаний.

Фэйт рассказала, что извинилась перед «этой дамой» и посоветовала всем в такой ситуации поступать так же. Пост, в котором девушка рассказала о случившемся с ней, набрал больше 180 тысяч лайков и около тысячи комментариев, в которых пользователи ужаснулись той тайне, которую студентка случайно раскрыла: преподаватели в Zoom могут видеть переписку в чатах.

«О нет, я наговорил столько дерьма в этих чатах», — вспомнил один из юзеров. Другой также рассказал, что у преподавателей есть «слишком много власти в этом чертовом приложении».

Zoom стал популярным в период глобального карантина, введенного из-за коронавируса. В частности, его начали использовать для проведения удаленных занятий со школьникам. В апреле сообщалось об инциденте, который произошел в саратовской средней школе №95: тогда во время урока в приложении девятиклассникам включили порно. После этого местных учителей попросили отказаться от занятий по Zoom.

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По материалам: lenta.ru

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