Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сверхбыстрый интернет без помех: мир переходит на Wi-Fi 6 ГГц

Сверхбыстрый интернет без помех: мир переходит на Wi-Fi 6 ГГц
Федеральная комиссия по связи США (FCC) позволила использовать частоту 6 ГГц для улучшения технологии беспроводного интернета Wi-Fi и перевода ее на новое поколение.
Зарезервированная частота обладает гораздо большей пропускной способностью и подвержена меньшим помехам, что важно с увеличением количества беспроводных устройств в наших домах. Также новый протокол связи позволит увеличить скорость передачи данных как минимум в 4 раза по сравнению с предельными скоростями текущих 5 ГГц (от 433 Мбит/с до 6,77 Гбит/с). Новое поколение получит название Wi-Fi 6E.

Последний раз частоты для Wi-Fi расчищались в 1989 году. Тогда мир получил сперва диапазон 2,4 ГГц, а затем 5 ГГц. Но как показала практика, растущее количество мобильных устройств и развитие интернета требует более широкого, стабильного и быстрого канала связи. В течение нескольких лет организация Wi-Fi Alliance и производители электронных устройств пытались добиться от американского регулятора выделения нового диапазона, который расширил бы возможности применения Wi-Fi.

В настоящее время в Wi-Fi задействован диапазон шириной примерно 400 МГц, и все доступные каналы должны укладываться именно в эту ширину. Новый стандарт предусматривает выделение ширины 1200 МГц или приблизительно по 160 МГц на каждый канал подключения. Получается, что весь нынешний диапазон Wi-Fi укладывается примерно в два канала Wi-Fi 6E.
Wi-Fi на 6 ГГц сможет обеспечить примерно такую же теоретическую скорость обмена данными, как Wi-Fi на 5 ГГц, но из-за увеличенной ширины диапазона реальная скорость будет выше той, на которую способен стандарт Wi-Fi 6. К одному роутеру может быть одновременно подключено огромное количество устройств, и они не будут конфликтовать друг с другом из-за интерференции волн.

О готовности производить чипы Wi-Fi 6E для мобильных устройств уже заявила компания Broadcom. Qualcomm собирается обеспечить поддержку этого стандарта в своих чипах следующих поколений, а Intel начнет внедрять новую технологию в свои микросхемы с января 2021 года. По оценке аналитиков, в 2021 году будет произведено 316 миллионов устройств с поддержкой Wi-Fi 6E — роутеры, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, телевизоры, смарт-часы и прочие продукты.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19
Кайли Дженнер станцевала в бикини ради челленджа в TikTok
Кайли Дженнер станцевала в бикини ради челленджа в TikTok
В Липецкой области завершился сев зерновых и бобовых
В Липецкой области завершился сев зерновых и бобовых
Университет Хопкинса оценил ситуацию со смертностью от COVID-19 в России
Университет Хопкинса оценил ситуацию со смертностью от COVID-19 в
Путин в третий раз выступит с обращением к россиянам по коронавирусу
Путин в третий раз выступит с обращением к россиянам по коронавирусу
Заговоры для сада и огорода: на удачный посев и богатый урожай
Заговоры для сада и огорода: на удачный посев и богатый урожай
Южная Корея назвала фейком информацию о смерти Ким Чен Ына
Южная Корея назвала фейком информацию о смерти Ким Чен Ына
Путин выступит с большим обращением
Путин выступит с большим обращением
Предложена новая гипотеза о Тунгусском метеорите
Предложена новая гипотеза о Тунгусском метеорите
В Эстонии хотят вместо украинцев заставить убирать урожай школьников
В Эстонии хотят вместо украинцев заставить убирать урожай школьников
Пентагон официально опубликовал видеозаписи полета НЛО
Пентагон официально опубликовал видеозаписи полета НЛО

Топ на сегодня

В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев COVID-19 упало до минимума за апрель
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
На Урале схиигумену Сергию запретили проповеди за его неверие в коронавирус
На Урале схиигумену Сергию запретили проповеди за его неверие

Еще по теме

Представлена спецификация Bluetooth 5
МТС внедряет стандарт мобильной связи LTE-Advanced Pro
Интернет 4G от «Билайн» запущен в Томске
Объем рынка интернета вещей в России в первом полугодии вырос в 1,3 раза