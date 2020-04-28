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Тищенко попытался оправдаться за работу своего ресторана во время карантина и получил новую порцию критики

Тищенко попытался оправдаться за работу своего ресторана во время карантина и получил новую порцию критики

Народный депутат Украины Николай Тищенко отреагировал на скандал с телесюжетом о работающем во время карантина рестораном «Велюр», заявив, что проводит в заведении «личные встречи» и общается с «небольшим количеством людей».

При этом он, говоря о расследовании журналистов, упомянул о «информационном заказе», когда «правда никому не нужна» и посетовал на то, что его гости «вынуждены уходить из ресторана голодными».

[media=//www.instagram.com/p/B_g-oNhjYea/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Под этим постом в Instagram интернет-пользователи оставили немало гневных комментариев.

«Нет проблем, просто в качестве доказательства опубликуйте приказ на отпуск за свой счет шеф-повара и другого персонала, без указания имен естественно, но со всеми реквизитами: наименованием предприятия, периодом отпуска или простоя, подписью директора, номером и датой приказа. И не надо будет так много писать», — написал один из них.

«Вот в России есть Гуф, который извиняется все время, а у нас Тищенко, который через день оправдывается», — добавил второй.

«Если не работает, значить полностью должен быть закрыт. А личные встречи дома делайте», — добавил третий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичный ресторатор Дмитрий Федотенков после обнародования информации о ресторане «Велюр» назвал это «пиром во время чумы» и заявил, что откроет летние площадки в ряде своих заведений.

Фото со странички Николая Тищенко в Facebook.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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