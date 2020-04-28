Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » ТПП призвала переориентировать нацпроект по МСП на поддержку из-за COVID

ТПП призвала переориентировать нацпроект по МСП на поддержку из-за COVID

ТПП призвала переориентировать нацпроект по МСП на поддержку из-за COVID
Торгово-промышленная палата России считает необходимым в условиях распространения коронавируса внести изменения в нацпроект по малому и среднему предпринимательству и переориентировать его на поддержку и сохранение сектора, заявил глава палаты Сергей Катырин.

"Еще год назад, обсуждая национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", мы поддержали установленную цель в 25 миллионов субъектов МСП (численность занятых в 2024 году – ред.). Сегодня численность малых и средних компаний стремительно уменьшается – поэтому уже сейчас надо вносить изменения в нацпроект, переориентирующие все меры поддержки на сохранение сектора", - заявил Катырин, которого цитирует палата.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Россиян вывезли с острова Бали
Россиян вывезли с острова Бали
Россиянам раскроют тайны Гарри Поттера и напомнят про второй срок Путина
Россиянам раскроют тайны Гарри Поттера и напомнят про второй срок
ТПП призвала переориентировать нацпроект по МСП на поддержку из-за COVID
ТПП призвала переориентировать нацпроект по МСП на поддержку из-за
СМИ раскрыли, как Самбурская, Шуфутинский и Бузова зарабатывают на видеопоздравлениях
СМИ раскрыли, как Самбурская, Шуфутинский и Бузова зарабатывают на
Микки Рурк завершил съемки в новом фильме, несмотря на коронавирус
Микки Рурк завершил съемки в новом фильме, несмотря на коронавирус
Женился из жалости, изменял без любви. Запутанная личная жизнь Донатаса Баниониса
Женился из жалости, изменял без любви. Запутанная личная жизнь
У Водонаевой сдали нервы из-за изоляции
У Водонаевой сдали нервы из-за изоляции
Адвокат объяснила травлю Тодоренко из-за слов о домашнем насилии
Адвокат объяснила травлю Тодоренко из-за слов о домашнем насилии
Кайя Гербер спела вместе с отцом под гитару в честь его дня рождения: видео
Кайя Гербер спела вместе с отцом под гитару в честь его дня рождения:
Путин отметил роль законодательной власти в решении ключевых задач страны
Путин отметил роль законодательной власти в решении ключевых задач
"Ъ": в России могут ввести платную регистрацию новых смартфонов по IMEI
"Ъ": в России могут ввести платную регистрацию новых смартфонов по

Топ на сегодня

Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев COVID-19 упало до минимума за апрель
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями

Еще по теме

Россиян научат вести малый и средний бизнес
Президент ТПП: Я был в «Ельцин Центре», ничего криминального там не заметил
На развитие сельской кооперации Урала выделят 1,7 миллиарда рублей
Кабмин изменил порядок предоставления субсидий для льготного кредитования бизнеса