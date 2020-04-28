ТПП призвала переориентировать нацпроект по МСП на поддержку из-за COVID

Лидия Мартынова

Торгово-промышленная палата России считает необходимым в условиях распространения коронавируса внести изменения в нацпроект по малому и среднему предпринимательству и переориентировать его на поддержку и сохранение сектора, заявил глава палаты Сергей Катырин.

"Еще год назад, обсуждая национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", мы поддержали установленную цель в 25 миллионов субъектов МСП (численность занятых в 2024 году – ред.). Сегодня численность малых и средних компаний стремительно уменьшается – поэтому уже сейчас надо вносить изменения в нацпроект, переориентирующие все меры поддержки на сохранение сектора", - заявил Катырин, которого цитирует палата.