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Трамп отказался брать ответственность за пьющих санитайзеры людей

Трамп отказался брать ответственность за пьющих санитайзеры людейФото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп отказался брать на себя ответственность за американцев, которые решат ввести внутривенно, выпить или каким-либо другим способом употребить дезинфицирующую жидкость. Об этом сообщает The Independent.

Американский лидер заявил, что «не может представить, почему» люди на самом деле спрашивают, нужно ли подобным образом обращаться с санитайзерами. Он добавил, что не отвечает за подобные действия.

24 апреля Трамп заявил, что всерьез не предлагал людям употреблять дезинфицирующие средства. Он отметил, что днем ранее просто «с сарказмом задал вопрос журналистам, чтобы посмотреть, что произойдет», а также якобы в шутку просил своих консультантов изучить влияние солнечного света на вирус.

The Independent отмечает, что из стенограммы выступления Трампа 23 апреля этого не следует. Также непонятно, как глава государства мог задавать серьезные и саркастические вопросы одновременно.

На прошлой неделе Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса. «Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту», — отмечал американский лидер.

При этом после слов американского лидера о том, что дезинфицирующие средства убивают коронавирус очень быстро, компания-производитель подобных жидкостей Reckitt Benckiser была вынуждена предостеречь американцев.

В США, по последним данным, зафиксировано более миллиона случаев инфицирования; свыше 56 тысяч человек погибли, 139 тысяч вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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