Трамп отказался раскрывать данные о самочувствии Ким Чен Ына

Лидия Мартынова

Вашингтону известно, как чувствует себя северокорейский лидер Ким Чен Ын, но эта информация пока не будет разглашаться, заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

«Я не могу сказать вам точно… У меня есть очень хорошая идея, но не могу говорить об этом сейчас. Я просто желаю ему всего хорошего… Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я знаю, как он себя чувствует, относительно говоря. Вы, возможно, узнаете в скором будущем», — сказал глава Белого дома.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, главный советник по национальной безопасности президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын «жив, здоров и чувствует себя хорошо».

По данным Сеула, северокорейский лидер находился в Вонсане, курортном городе на востоке КНДР, с 13 апреля.

Версия о проблемах со здоровьем Кима Чен Ына появилась после отсутствия главы Северной Кореи на праздновании 15 апреля дня рождения его деда Ким Ир Сена — основателя КНДР. Ким Чен Ын не появлялся на публике с тех пор, как председательствовал на заседании политбюро Рабочей партии КНДР 11 апреля, а на следующий день государственные СМИ сообщили, что он осматривает истребители в одной из частей ВВС Северной Кореи.

На прошлой неделе CNN передавало, что Соединённые Штаты «проверяют разведывательные данные» относительно того, что Ким Чен Ын «подвергается серьёзной опасности после перенесённой операции».