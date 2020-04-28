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Трамп призвал поторопиться с отменой карантина в США

Трамп призвал поторопиться с отменой карантина в СШАДональд ТрампФото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп посоветовал всем штатам поторопиться с отменой ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

При этом федеральные власти призвали снимать карантин так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан. По словам американского лидера, начать этот процесс можно с возобновления занятий в школах. «Я думаю, это будет хорошо, потому что, как вы видели, в том, что касается воздействия, которое оказывает этот зловредный вирус, у молодежи, судя по всему, дела идут очень хорошо», — сказал он.

16 апреля глава государства объявил о начале «открытия страны». На следующий день он раскрыл план по снятию в стране ограничений: карантин в стране будет сниматься поэтапно. Решение об открытии штатов будут принимать региональные власти на основе рекомендаций от администрации президента. Штаты, в которых эпидемиологическая обстановка благоприятная, смогут начать ослабление мер раньше.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 27 апреля, в мире более 3 миллионов зараженных коронавирусом, из них 208 тысяч скончались, более 878 тысяч излечились. Более 1 миллиона инфицированных приходится на США. В пятерку наиболее пострадавших от COVID-19 стран входят Испания, Италия, Германия и Франция.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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