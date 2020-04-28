Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19

Алексей Вольцев

Властям американских штатов нужно поторопиться с отменой ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Такое мнение, как передает ТАСС, высказал глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, можно начать с возобновления занятий в школах, а другие меры отменять так, чтобы не было угрозы для людей.

«Я думаю, это будет хорошо (начать со школ), потому что, как вы видели, в том, что касается воздействия, которое оказывает этот зловредный вирус, у молодежи, судя по всему, дела идут очень хорошо», — сказал Трамп.

Ранее ИА Newstes сообщало, что власти Колорадо, Миссисипи, Монтаны и Теннесси разрешили некоторым компаниям возобновить работу. На аналогичные шаги решились Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина в стремлении вернуть людей к работе и дать им возможность вернуться к некоему подобию их жизни до пандемии коронавируса. Тем временем эксперты продолжают предостерегать от поспешного перезапуска экономики, и многие губернаторы штатов заявляют о принятии мер по обеспечению безопасности населения.

При этом Трамп выступил с критикой в адрес городов и штатов страны, которые пытаются получить федеральную помощь, чтобы справиться со своими экономическими потерями в связи с распространением коронавируса Covid-19.