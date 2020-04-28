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У российских врачей начал появляться иммунитет к коронавирусу

У российских врачей начал появляться иммунитет к коронавирусуФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

У российских врачей начал появляться иммунитет к коронавирусу: после первых тестов медицинских работников в Москве на антитела стало известно. что они выработались у каждого пятого проверенного человека. Об этом во вторник, 28 апреля, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным, передает Forbes.

По ее словам, обследование прошли более 3,2 тысячи человек, 20 процентов из них имеют антитела в организме, что «хороший прогностический признак». Она также отметила, что это выработанный иммунитет к коронавирусной инфекции.

По итогам теста на антитела стало известно, что большинство врачей с таким иммунитетом — около 30 процентов — работают со взрослыми пациентами. Те, кто контактировал с инфицированными детьми, почти что не выработали антитела, заявила Попова.

Ранее сообщалось, что естественного иммунитета человека к новому коронавирусу будет недостаточно для победы над пандемией, для формирования стойкой защитной реакции потребуется вакцина. Однако иммунитет появляется у переболевших COVID-19 в любой форме, в том числе в бессимптомной.

По состоянию на 28 апреля в России выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число инфицированных в разных регионах страны достигло 93 558. За сутки зафиксировано 72 летальных исхода, выздоровели — 1110 человек. Большинство новых зараженных — в Москве (3075), Московской области (523) и Санкт-Петербурге (198).

# Россия
По материалам: lenta.ru

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