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У Водонаевой сдали нервы из-за изоляции

У Водонаевой сдали нервы из-за изоляцииАлена ВодонаеваФото: @alenavodonaeva

Российская телеведущая Алена Водонаева призналась, что из-за затянувшейся самоизоляции у нее сдают нервы, в результате чего иногда она плачет втайне от сына. Об этом она сообщила в Instagram.

«Скажу честно, когда [сын] Богдан не видит, я иногда плачу. Посижу тихо в своем потайном углу, слезы полью, маме позвоню, с котом поговорю и вроде полегче становится», — призналась ведущая и показала на фотографии один из таких моментов.

Она рассказала, что, кроме сына и курьеров, не видела других людей уже около полутора месяцев. По словам Водонаевой, даже ей, социопату и интроверту, не хватает простого человеческого общения.

«Грусть-тоска налетает в основном после того, как я только вымою всю квартиру, а сын или кот через полчаса обязательно что-нибудь натворят так, что надо убирать заново», — пояснила ведущая. Она также дала остальным рецепт от грусти на карантине: пять минут поплакать, осознать, что кому-то бывает еще хуже, вытереть сопли, умыть лицо и заниматься делами дальше.

Ранее Водонаева раскритиковала актера Ивана Охлобыстина за участие в пасхальной службе «для избранных» в московском храме, несмотря на пандемию коронавируса. Она возмутилась, что из-за действий людей вроде Охлобыстина, соблюдающие самоизоляцию россияне, как и она, будут вынуждены оставаться дома еще дольше.

Водонаева родила единственного ребенка в браке с первым мужем — бизнесменом Алексеем Малакеевым. Сын Богдан появился у пары в августе 2010 года. В настоящее время ведущая в разводе со вторым супругом и продолжает сама воспитывать девятилетнего ребенка.

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По материалам: lenta.ru

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