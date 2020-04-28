Убывающая Луна в мае 2020 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Энергетику Луны важно использовать себе во благо, чтобы каждый день был наполнен удачей и позитивным настроением. Советы астрологов помогут провести май с успехом и не совершить ошибок во время убывания ночного светила.

Энергетика убывающей Луны — особенное время, когда силы идут на спад, но возрастают интуитивные способности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют развивать шестое чувство, которое поможет в сложных ситуациях принять верные решения. В мае Луна будет убывать с 8 по 21 число, и в это время важно помнить о том, какие дела будут удачными, а что стоит отложить во избежание неприятностей.

Что можно делать в период убывания Луны

В период, когда Луна убывает, принято подводить итоги. В начале мая можно спокойно завершать дела, тянущиеся с апреля, чтобы в период роста ночного светила освободить время для новых начинаний.

На убывающую Луну стоит раздать долги и вернуть себе одолженные средства. В мае можно смело пользоваться заговорами, чтобы получить одолженное без проблем, а также найти способ отдать личный долг.

Убывающая Луна — прекрасное время для того, чтобы расстаться с дурными воспоминаниями, привычками, устаревшими планами и ненужными вещами. В мае с 8 по 21 число астрологи рекомендуют провести ревизию своей жизни, чтобы постепенно убрать из нее все лишнее: токсичные связи, поломанные предметы, бесполезный хлам, дурные привычки.

С 8 по 21 число стоит обратить внимание на укрепление биополя. Эффективные упражнения помогут защититься от пагубного воздействия извне и зарядиться силами, необходимыми для счастливой жизни и своевременного завершения дел.

В период, когда Луна убывает, важно находиться в гармонии с собой и с окружающим миром. Весной это сделать проще всего, используя силы природы для восстановления, обретения внутреннего равновесия и защиты.

Май — активное время, когда многие занимаются посадками овощей. С 8 по 21 мая будет множество благоприятных дней для того, чтобы посвятить время будущему урожаю, посадить рассаду, заговорив ее на удачный урожай. Тем, у кого нет участка, можно заняться работой в домашнем саду и привести в порядок комнатные цветы.

Майские запреты на убывающую Луну

С 8 по 21 число астрологи рекомендуют противиться отрицательным эмоциям. В порыве гнева или из-за перепадов настроения можно ненароком стать виновником не только конфликта, но и сглаза. Отрицательные эмоции несут лишь разрушение, а значит, нужно провести работу над собой, чтобы не становиться жертвой собственной импульсивности.

В первой половине мая лучше не начинать ничего нового. Силы идут на спад, так же как и внимани, а значит, можно допустить промахи и просчеты, на устранение которых уйдет драгоценное время.

С 8 по 21 мая не стоит крупно тратиться. Новые покупки могут стать причиной финансовой нестабильности. Также в этот период можно нарваться на мошенников или стать участником заведомо проигрышной авантюры. Это значит, что до 21 числа деньги лучше приберечь, приобретая лишь вещи первой необходимости.

В период, когда Луна убывает, нельзя предаваться прокрастинации и лишать себя возможности развития. Отсутствие движения лишает воли и может стать причиной депрессивного настроения.

В мае нельзя отказываться от данных обещаний, и если Луна убывает, а данное слово не исполнено, в жизни могут произойти неприятные перемены: удача отвернется, а репутация будет испорчена.

Май — время хлопотное, и по незнанию многие могут стать жертвами завистников и манипуляторов, втирающихся в доверие. Для того, чтобы исключить такие неприятности, в период с 8 по 21 число важно сохранять бдительность, а также учиться распознавать энергетику окружения. Эти знания помогут обходить стороной недоброжелательно настроенных людей.