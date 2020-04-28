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Ученые объяснили, что происходит с легкими больных Covid-19

Ученые объяснили, что происходит с легкими больных Covid-19

Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с АиФ рассказал, какие изменения происходят в легких пациентов, заболевших Covid-19.

"То, что изменения в легких, которые возникают при коронавирусе, не похожи на пневмонию, первыми заметили китайские врачи, а потом подтвердили американцы и израильтяне", - отметил Лазебник.

По словам специалиста, изменения в легких, возникающие при Covid-19, могут быть связаны с избытком железа в организме. Оказалось, что коронавирус способен повреждать ген гемоглобина, что приводит к блокировке атома железа. Это образует переизбыток железа, и, как следствие, наступает кислородное голодание.

Гипоксический синдром можно предсказать по повышенному уровню ферритина - этот белок собирает все имеющееся в организме железо. Иммунная система в ответ вырабатывает излишнее количество клеток, устраивающих "цитокиновый шторм".

Данное открытие объясняет, почему поражение легочной ткани при Covid-19 можно увидеть только при проведении компьютерной томографии. Эксперт добавил, что избыток ферритина провоцирует "цитокиновый шторм" (или гиперцитокинемию), который в некоторых случаях становится причиной внезапной смерти пациентов.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова дала новый прогноз о сроках наступления плато по коронавирусу в стране. Под этим термином подразумевается стабилизация числа новых случаев.

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По материалам: uposters.ru

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