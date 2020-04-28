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Украина планирует получить от МВФ до конца года два транша по $1,75 млрд

Украина планирует получить от МВФ до конца года два транша по $1,75 млрд
Украина ожидает получить от Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году два транша кредита. Об этом 27 апреля на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассказал министр финансов Сергей Марченко.
"Ожидаются до конца года (это предмет дискуссии, мы хотим эту сумму увеличить) $3,5 млрд. Речь идет о двух трашах – $1,75 млрд и $1,75 млрд", – сообщил он.
В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев пока не получил. В МВФ заявили, что рассматривают вариант более серьезной финансовой поддержки Украины в период пандемии коронавируса.
Перед предоставлением кредита МВФ настаивает на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" бизнесмену Игорю Коломойскому).

Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов "позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее".
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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