Университет Хопкинса оценил ситуацию со смертностью от COVID-19 в России

Алексей Вольцев

Смертность от коронавируса в России самая низкая из 10 стран мира с наибольшим числом зараженных, свидетельствуют данные оперативного штаба РФ и университета Джонса Хопкинса.

Как сообщили во вторник в российском оперштабе, по данным на 28 апреля в России скончались 867 человек из 93 558 зараженных коронавирусом. Это самое низкое соотношение по сравнению с США, Испанией, Италией, Францией, Германией, Великобританией, Турцией, Ираном и Китаем.