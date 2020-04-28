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Университет Хопкинса оценил ситуацию со смертностью от COVID-19 в России

Университет Хопкинса оценил ситуацию со смертностью от COVID-19 в России
Смертность от коронавируса в России самая низкая из 10 стран мира с наибольшим числом зараженных, свидетельствуют данные оперативного штаба РФ и университета Джонса Хопкинса.

Как сообщили во вторник в российском оперштабе, по данным на 28 апреля в России скончались 867 человек из 93 558 зараженных коронавирусом. Это самое низкое соотношение по сравнению с США, Испанией, Италией, Францией, Германией, Великобританией, Турцией, Ираном и Китаем.

# Россия
По материалам: ria.ru

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