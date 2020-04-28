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Ужесточается режим въезда и выезда из Севастополя

Ужесточается режим въезда и выезда из Севастополя

Попасть в Севастополь, как и выехать из него станет сложнее.

В целях усиления мер по борьбе с заболеванием коронавирусом севастопольские власти ужесточат режим посещения и выезда из Севастополя.

Как заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев, пройти блокпосты можно будет лишь при наличии электронного пропуска. Выехать из города смогут лишь те, кто имеет справку о наличии рабочего места на территории Крымского полуострова. Въехать в Севастополь смогут граждане с пропусками, подтверждающими работу в городе, сообщает РИА Новости.

Для всех остальных граждан пересечение городских границ возможно лишь при наличии электронного пропуска, который можно будет в ближайшее время оформить онлайн на специальном сервисе портала правительства Севастополя. Желающие въехать на городскую территорию без такого пропуска будут отправлены на двух недельный карантин, пояснил Развожаев.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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