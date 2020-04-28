В архивах Османской империи нашли старейшее свидетельство гибели человека от метеорита

Вадим Карасев

При оцифровке архивов Османской империи исследователи обнаружили самое ранее достоверное сообщение о гибели человека от метеорита. Согласно отчетам, поступившим в Стамбул, это произошло 22 августа 1888 года в Сулемании, на территории современного Ирака.

Большинство известных травм, вызванных падением метеоритов, произошли не непосредственно от удара небесным телом, а из-за действия ударной волны. Например, при падении Челябинского метеорита в 2013 году 1600 человек получили ранения осколками выбитых стекол. Единственный известный случай, когда метеорит попал в человека, произошел 30 ноября 1954 года в городе Силакога, штат Алабама (США), когда метеорит пробил крышу дома Энн Ходжес и ударил ее по ноге, оставив синяк. В 2016 году средства массовой информации сообщали о гибели человека от метеорита в Индии, но эта новость оказалась вымышленной.

О событии в Сулемании доложил местный губернатор Мустафа Фаик Мустафа-паша в письме министру внутренних дел Ахмеду Муниру-паше, отправленном 13 сентября и доставленном в столицу 8 октября. На следующий день о случившемся доложили султану. Губернатор писал, что жители деревни недалеко от Сулемании увидели в небе «огненный шар», после чего в течение десяти минут метеориты падали «как дождь». Они уничтожили посевы, один человек был убит ударом метеорита, другой получил серьезное ранение и остался парализованным.

В дальнейшем о метеоритном дожде в Сулемании губернатор написал еще в двух донесениях. В одном из них он спрашивает, как следует реагировать на события. Великий визирь Мехмед Камил-паша передал это сообщение султану, но ответ султана не сохранился или пока еще не найден в обширных архивах. К третьему донесению губернатор приложил в качестве образца один из найденных метеоритов, но тот, к сожалению, в архиве не найден.