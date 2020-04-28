Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В архивах Османской империи нашли старейшее свидетельство гибели человека от метеорита

В архивах Османской империи нашли старейшее свидетельство гибели человека от метеорита

При оцифровке архивов Османской империи исследователи обнаружили самое ранее достоверное сообщение о гибели человека от метеорита. Согласно отчетам, поступившим в Стамбул, это произошло 22 августа 1888 года в Сулемании, на территории современного Ирака.

Большинство известных травм, вызванных падением метеоритов, произошли не непосредственно от удара небесным телом, а из-за действия ударной волны. Например, при падении Челябинского метеорита в 2013 году 1600 человек получили ранения осколками выбитых стекол. Единственный известный случай, когда метеорит попал в человека, произошел 30 ноября 1954 года в городе Силакога, штат Алабама (США), когда метеорит пробил крышу дома Энн Ходжес и ударил ее по ноге, оставив синяк. В 2016 году средства массовой информации сообщали о гибели человека от метеорита в Индии, но эта новость оказалась вымышленной.

   

О событии в Сулемании доложил местный губернатор Мустафа Фаик Мустафа-паша в письме министру внутренних дел Ахмеду Муниру-паше, отправленном 13 сентября и доставленном в столицу 8 октября. На следующий день о случившемся доложили султану. Губернатор писал, что жители деревни недалеко от Сулемании увидели в небе «огненный шар», после чего в течение десяти минут метеориты падали «как дождь». Они уничтожили посевы, один человек был убит ударом метеорита, другой получил серьезное ранение и остался парализованным.

В дальнейшем о метеоритном дожде в Сулемании губернатор написал еще в двух донесениях. В одном из них он спрашивает, как следует реагировать на события. Великий визирь Мехмед Камил-паша передал это сообщение султану, но ответ султана не сохранился или пока еще не найден в обширных архивах. К третьему донесению губернатор приложил в качестве образца один из найденных метеоритов, но тот, к сожалению, в архиве не найден.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного попросила у него прощения
Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного попросила у него прощения
Стартовал третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»
Стартовал третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»
Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу с Covid-19
Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу
Россия перестала ждать роста цен на нефть
Россия перестала ждать роста цен на нефть
Выступление Владимира Путина онлайн: к чему нам готовиться?
Выступление Владимира Путина онлайн: к чему нам готовиться?
Определен самый популярный российский клип на YouTube
Определен самый популярный российский клип на YouTube
Евросоюз отказался признать власть Хафтара в Ливии
Евросоюз отказался признать власть Хафтара в Ливии
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль в фокусе
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль
Путин проведет совещание по теме паводков и природных пожаров
Путин проведет совещание по теме паводков и природных пожаров
6 предметов, от которых нужно избавиться к 1 мая 2020 года
6 предметов, от которых нужно избавиться к 1 мая 2020 года
В архивах Османской империи нашли старейшее свидетельство гибели человека от метеорита
В архивах Османской империи нашли старейшее свидетельство гибели
На полицейских завели дело за избиение алтайца дубинками
На полицейских завели дело за избиение алтайца дубинками

Топ на сегодня

США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии

Еще по теме

Ученые узнали, с какой вероятностью на человека может упасть метеорит
В обломках метеорита ученые NASA обнаружили внеземную жизнь
Внеземную жизнь нашли в обломках метеорита
Ученые нашли магнитные аномалии в месте падения челябинского метеорита