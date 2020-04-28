В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус

Алексей Вольцев

Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с телеканалом RT.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о необходимости продлить режим всеобщей самоизоляции, пропускную систему, а также ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в том числе на майские праздники.





"Другого метода не существует. К сожалению, у нас пока нет позитивной динамики. Люди устали, в изолированных условиях находиться очень тяжело. Но нужно выдержать еще немного, чтобы мы могли иметь гарантии того, что динамика будет снижаться", — отметил Говорин.

По мнению парламентария, россиянам следует провести майские праздники в самоизоляции, чтобы помочь врачам своим ответственным поведением.





"Это звучит банально, но за этой банальностью кроется глубокая сущность эпидемии. Нет других путей снижения уровня инфицирования", — заключил он.

В России зарегистрировали порядка 87 тысяч случаев заболевания, около 800 пациентов скончались, более семи тысяч излечились.

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