В халате и с бокалом мартини в руке: онлайн-выступление Мерил Стрип стало вирусным в сети

Вадим Карасев

70-летняя Мерил Стрип вместе с коллегами по актерскому цеху, 67-летней Кристин Барански и 49-летней Одрой Макдональд, отпраздновала 90-летие композитора Стивена Сондхайма. Три кинозвезды исполнили в сети популярную в 1970-х песню The Ladies Who Lunch из бродвейского мюзикла "Компания" (Company), написанного им. Актрисы образовали виртуальное трио, встретившись в Zoom за бокалом вина и мартини.





Мерил Стрип

Выступление Стрип в белом банном халате, которая пела и одновременно готовила себе коктейль, стало мемом. Некоторые интернет-пользователи вспомнили, что ровно год назад в это время в мировой прокат вышел фильм "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame).Это наш вариант фильма "Мстители: Финал".Это видео добавило мне десять лет жизни, — комментировали в твиттере домашнее исполнение актрисами песни The Ladies Who Lunch.





Кристин Барански Видеопоздравление композитору записали еще Джейк Джилленхол, Нил Патрик Харрис и другие знаменитости.