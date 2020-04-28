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В "Инвитро" со второй половины мая будет доступно тестирование на антитела к коронавирусу

В "Инвитро" со второй половины мая будет доступно тестирование на антитела к коронавирусу

Крупный медицинский центр “Инвитро” со второй половины мая начнет проводить тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Процедура станет доступной для всех желающих, которые хотели бы провериться на вирус SARS-CoV-2.

Благодаря проведенному тестированию на антитела, клиент центра сможет узнать болен ли он коронавирусом или нет, а может и вовсе переболел бессимптомно.

Но в “Инвитро” предупреждают, что тестирование будет доступно для всех желающих, не имеющих симптомы ОРВИ на момент сдачи биоматериала. Уточняется, что если имеется кашель, повышенная температура, насморк, одышка, то пройти тестирование станет невозможным.

Вдобавок “Инвитро” сообщает, что для взятия биоматериала можно на дом вызвать сотрудников центра.

Стоимость тестирования предварительно варьируется от 950 рублей до 3 500 рублей. Это цены без стоимости взятия биоматериала, которое оплачивается отдельно.

После взятия биоматериала на проведение тестирования на коронавирус в “Инвитро”, результаты будут готовы в течении всего двух дней. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее уже сообщалось, что предположительно в мае у всех желающих появится возможность пройти тестирование на антитела к коронавирусу. Но пока что лаборатории, производящие тесты должны пройти все необходимые процедуры регистрации в Росздравнадзоре и проверки.

“Инвитро” первые заявили, что именно у них со второй половины мая появится возможность пройти тестирование на антитела к коронавирусу для всех кто изъявил желание и кто не имеет на момент взятия биоматериала симптомы ОРВИ.

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По материалам: u-f.ru

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