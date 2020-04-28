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В Италии госпитализировали великого магистра Мальтийского ордена

В Италии госпитализировали великого магистра Мальтийского ордена
Великий магистр Мальтийского ордена (Суверенного военного ордена госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты) 75-летний Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто госпитализирован в одну из римских клиник в критическом состоянии, сообщила во вторник пресс-служба влиятельного католического ордена.

"Джакомо Далла Торре находится на лечении по поводу диагностированного ему заболевания с конца января. Обострение произошло сегодня, во вторник 28 апреля. Великий магистр находится под постоянным наблюдением", - говорится в сообщении.

Джакомо Далла Торре был избран главой Мальтийского ордена в мае 2018 года на специально созванном по этому случаю заседании Государственного совета, в котором приняли участие 54 выборщика, в том числе члены Суверенного совета (правительства), приоры, избранные кавалеры, а также 15 председателей национальных ассоциаций ордена, среди которых впервые были две женщины. Он стал 80-м великим магистром в истории этого старейшего из действующих в мире рыцарских орденов.


ООН и поддерживает дипломатические отношения со 107 государствами, в том числе с Россией.

Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты был основан в 1099 году крестоносцами в Иерусалиме. После захвата мусульманами Святой Земли они перебрались на Родос, а затем обосновались на Мальте. Великим магистром и протектором мальтийских рыцарей был российский император Павел I. В настоящее время штаб-квартира ордена находится в Риме. Членами Мальтийского ордена, который активно занимается оказанием гуманитарной и медицинской помощи нуждающимся, в настоящее время являются 13,5 тысячи рыцарей. В реализации проектов ордена в 120 странах мира, в том числе в зонах острых международных конфликтов, участвуют 25 тысяч профессиональных специалистов и около 80 тысяч волонтеров.

# В мире
По материалам: ria.ru

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