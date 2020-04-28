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В Эстонии хотят вместо украинцев заставить убирать урожай школьников

В Эстонии хотят вместо украинцев заставить убирать урожай школьников

Вместо иностранных гастарбайтеров осенью урожай на эстонских полях могли бы собирать школьники и студенты. Такое мнение высказал министр сельской жизни Эстонии Арво Аллер, пишет err.ee.

«Кто пойдет убирать урожай? Постараемся справиться своими силами, найдем гимназистов, школьников, студентов — не отрядами, но надо использовать все возможности. Все новое — хорошо забытое старое. Я, конечно, не хотел сказать, что мы пойдем в сельское хозяйство» в порядке шефства», — сказал Аллер.

По мнению министра, у учащихся всегда должна быть возможность помочь сельскому хозяйству, будь то сбор картофеля или капусты, что также дает им хорошую физическую нагрузку. По его словам, «физическая активность очень полезна и необходима для молодых людей». В то же время Аллер уточнил, что «работа в поле не освобождает школьников от посещения уроков, но при желании всегда можно найти компромисс».

Напомним, что ранее основное число гастарбайтеров, приезжавших в Эстонию на сезонные работы, составляли украинцы. Однако, правительство Украины временно запретило гражданам страны выезжать за границу на заработки — об этом накануне сообщил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск.

До этого, 2 апреля, правительство Эстонии одобрило поправки, согласно которым иностранцы из стран, не входящих в ЕС, которые останутся в этой прибалтийской республике без работы, должны будут в срочном порядке возвращаться на свою родину. В ответ эстонские предприниматели заявили, что им без услуг украинцев уже практически никак не обойтись.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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