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В Липецкой области завершился сев зерновых и бобовых

В Липецкой области завершился сев зерновых и бобовых
. Неблагоприятные погодные условия не помешали аграриям Липецкой области завершить сев гороха, яровой пшеницы, ячменя и овса на площади 354 тысячи гектаров из 419 тысяч запланированных, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Он добавил, что из зерновых осталось посеять кукурузу на зерно, из крупяных – гречиху. Сахарной свеклой засеяно 82% площадей, семенами подсолнечника 72% от намеченных площадей, что составляет 144 тысячи гектаров земли. Практически завершен сев рапса.

Некоторые районы уже приступили к посадке картофеля. На очереди соя. К ее севу аграрии приступят, как только позволит погода.

По словам главы региона, агропромышленный комплекс – один из главных секторов областной экономики, наиболее технологичных и инновационных.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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