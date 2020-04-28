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В Ливане вспыхнули столкновения между армией и демонстрантами

В Ливане вспыхнули столкновения между армией и демонстрантами
Столкновения вспыхнули между армией и демонстрантами в городе Триполи на севере Ливана после того, как военные начали разгонять митингующих и пытаться разблокировать дороги в разных частях города, сообщает ливанский телеканал LBC.

Командование армии Ливана заявило, что группа "провокаторов" применила бутылки с зажигательной смесью, в армейские машины были брошены ручные гранаты. В результате двое военнослужащих получили ранения. По данным ливанских СМИ, в разных частях города слышны выстрелы из огнестрельного оружия.

# В мире
По материалам: ria.ru

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