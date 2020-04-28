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В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным представительства, 26 апреля украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 27 апреля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
# В мире
По материалам: ria.ru

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