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В марафоне Doctor Jazz Party примут участие музыканты из восьми стран

В марафоне Doctor Jazz Party примут участие музыканты из восьми стран
В благотворительном онлайн-марафоне Doctor Jazz Party в Международный день джаза 30 апреля примут участие исполнители из России и США, Италии, Франции, Бразилии, Индии, Японии и Армении.

Марафон Doctor Jazz Party пройдет в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала в 16:00 по Москве. Организаторами выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.


"Сейчас в борьбе с общей бедой, вызванной пандемией коронавируса, не может быть воздержавшихся. Все меры и все усилия, какие возможны, должны быть приняты. Джаз всегда был музыкой, дающей ощущение свободы и дарящей надежду. Именно сейчас, когда люди нуждаются в поддержке, джаз становится духовной и эмоциональной отдушиной. В нашем марафоне Doctor Jazz Party выступят музыкальные звезды многих стран, но что важнее, это — неравнодушные люди, готовые прийти на помощь поверх любых границ — географических, политических, каких угодно", — отметил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, российский журналист Дмитрий Киселев.

В благотворительном онлайн-марафоне примут участие квартет Игоря Бутмана, дуэт виртуоза Даниила Крамера и контрабасиста Сергея Корчагина, многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер, а также Лариса Долина и Мариам Мерабова, Юлия Чичерина, саксофонист, арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня и многие другие. Полный список участников марафона Doctor Jazz Party опубликован на сайте koktebel-jazz.ru.

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В онлайн-марафон войдет, в том числе, и программа "Джаз со скоростью света", впервые в мире реализованная на фестивале в Коктебеле в 2006 году. Основная идея проекта — показать, что музыка стирает любые границы. Подтверждением станет джем-сейшен по видеомосту c Санкт-Петербургом.


ria.ru, также фестиваля Koktebel Jazz Party, и на сайте стопкоронавирус.рф. #МыВместе — официальный хэштегом марафона.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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