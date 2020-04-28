В МЧС рекомендуют усилить контроль за нарушителями самоизоляции и противопожарного режима

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Для того, чтобы избежать роста числа пожаров, необходимо усилить контроль за нарушителями самоизоляции и противопожарного режима на майских праздниках. Об этом говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России для региональных властей, передает ТАСС.

Отмечается, что в начале мая существует высокая вероятность массового выхода людей на природу и, как следствие, осложнения пожарной обстановки. Этому также могут поспособствовать неблагоприятные погодные явления в некоторых регионах.

«В регионах необходимо дополнительно создать межведомственные профилактические группы, контролирующие соблюдение населением правил карантинных мероприятий, режима самоизоляции и противопожарного режима в период выходных и праздничных дней в условиях распространения коронавирусной инфекции», — говорится в рекомендациях.

Администрациям муниципальных образований субъектов предлагают определить количество и расположение мест возможного нарушения россиянами самоизоляции и противопожарного режима, а также составить реестр мест неорганизованного отдыха населения. Кроме того, рекомендуется определить необходимое количество сил и средств для контроля за соблюдением этих режимов.

«Для обеспечения необходимого численного состава групп в связи с возможной нехваткой сил, вызванной распространением коронавирусной инфекции, должен быть кадровый резерв из числа специалистов различных организаций, старост населенных пунктов и добровольцев», — сообщили в МЧС.

В рекомендациях также говорится, что каждая группа должна состоять из 3-4 человек — между ними необходимо распределить зоны ответственности, а также разработать маршруты и способы патрулирования с учетом прогноза санитарно-эпидемиологической обстановки и погодных явлений.

Ранее в МЧС посоветовали россиянам заходить в магазины только в защитной маске, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.