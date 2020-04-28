Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В мире назревает острый дефицит российской пшеницы

В мире назревает острый дефицит российской пшеницы

Американское издание Bloomberg обвинило Россию в том, что она создала дефицит пшеницы на мировом рынке. 

На фоне острой ситуации в мире с коронавирусом все страны стараются нарастить импорт зерна. Вырос спрос на пшеницу, который до недавнего времени полностью удовлетворяла Россия. 
И вот внезапно Москва перестала поставлять пшеницу на рынок, установив квоту на экспорт. До конца июня можно было продать не больше семи миллионов тонн. Но квоту быстро выработали, и теперь до 1 июля российской пшеницы экспортироваться не будет.  Некоторые страны последовали за Россией, стараясь обеспечить свою продовольственную безопасность. И это в корне меняет торговлю на рынке зерновых, вместе с этим возрастает тревога из-за возможной нехватки продовольствия. 

С другой стороны, российский запрет на продажу пшеницы сыграет на руку США, ведь теперь они стали самым крупным экспортером зерна.  

Читайте также: Джамбулат Хатуов провел «Час контроля» по обсуждению бесперебойной работы АПК
# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

На полицейских завели дело за избиение алтайца дубинками
На полицейских завели дело за избиение алтайца дубинками
Ученые объяснили, что происходит с легкими больных Covid-19
Ученые объяснили, что происходит с легкими больных Covid-19
На Синайском полуострове найдены древние петроглифы
На Синайском полуострове найдены древние петроглифы
Лавров озвучит российские инициативы на онлайн-встрече глав МИД БРИКС
Лавров озвучит российские инициативы на онлайн-встрече глав МИД БРИКС
Оксана Самойлова опровергла примирение с Джиганом
Оксана Самойлова опровергла примирение с Джиганом
Задержку с «Турецким потоком» в Болгарии на год объяснят коронавирусом
Задержку с «Турецким потоком» в Болгарии на год объяснят коронавирусом
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»
Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom
Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom
Победивший коронавирус Лещенко раскрыл подробности лечения в Коммунарке
Победивший коронавирус Лещенко раскрыл подробности лечения в
Истории 67 тысяч ветеранов передадут на вечное хранение в Музей Победы
Истории 67 тысяч ветеранов передадут на вечное хранение в Музей Победы
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19

Топ на сегодня

США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в
Кайли Дженнер доказала хейтерам, что она не страшная без макияжа
Кайли Дженнер доказала хейтерам, что она не страшная без макияжа

Еще по теме

Египет снял запрет на импорт российской пшеницы
Ткачев: Россия сохранит лидерство по экспорту пшеницы
Россия увеличила экспорт пшеницы почти на 30%
Financial Times предсказала России лидерство на мировом рынке пшеницы