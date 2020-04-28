В мире назревает острый дефицит российской пшеницы

Вадим Карасев

Американское издание Bloomberg обвинило Россию в том, что она создала дефицит пшеницы на мировом рынке.

На фоне острой ситуации в мире с коронавирусом все страны стараются нарастить импорт зерна. Вырос спрос на пшеницу, который до недавнего времени полностью удовлетворяла Россия.

И вот внезапно Москва перестала поставлять пшеницу на рынок, установив квоту на экспорт. До конца июня можно было продать не больше семи миллионов тонн. Но квоту быстро выработали, и теперь до 1 июля российской пшеницы экспортироваться не будет. Некоторые страны последовали за Россией, стараясь обеспечить свою продовольственную безопасность. И это в корне меняет торговлю на рынке зерновых, вместе с этим возрастает тревога из-за возможной нехватки продовольствия.

С другой стороны, российский запрет на продажу пшеницы сыграет на руку США, ведь теперь они стали самым крупным экспортером зерна.

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