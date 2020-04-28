В Приднестровье число зараженных коронавирусом возросло до 428

Влада Некрасова

Еще двадцать заболевших коронавирусом выявлены в Приднестровье, общее число инфицированных достигло 428, всего скончались 20 человек, сообщил во вторник оперативный штаб по COVID-19 в ПМР.

"В лабораториях Тирасполя и Кишинёва были отработаны остававшиеся на доисследовании от 26 и 27 апреля пробы. Семь показали положительный результат, четыре остаются в работе, остальные – отрицательные", - говорится сообщении.