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В Приднестровье число зараженных коронавирусом возросло до 428

В Приднестровье число зараженных коронавирусом возросло до 428
Еще двадцать заболевших коронавирусом выявлены в Приднестровье, общее число инфицированных достигло 428, всего скончались 20 человек, сообщил во вторник оперативный штаб по COVID-19 в ПМР.

"В лабораториях Тирасполя и Кишинёва были отработаны остававшиеся на доисследовании от 26 и 27 апреля пробы. Семь показали положительный результат, четыре остаются в работе, остальные – отрицательные", - говорится сообщении.

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По материалам: ria.ru

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