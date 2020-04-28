В разработку запущен сериал по «Восставшему из ада» от HBO

Анастасия Иванова

В разработку запущен сериал от HBO по мотивам «Восставшего из ада».Постановкой пилотного эпизода и, возможно, нескольких дополнительных серий, займётся Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин» 2018 года).В отличие от киноперезапуска, который разрабатывает режиссёр «Ритуала», сериал станет продолжением франшизы, расширив её мифологию. В данный момент «Восставший из ада» насчитывает 10 фильмов, причём последний вышел в 2018 году.За сценарий телевизионного проекта отвечают Марк Верхайден («Эш против зловещих мертвецов») и Майкл Догерти («Кошелёк или жизнь», «Крампус»).Оригинальный фильм 1987 года был создан Клайвом Баркером, адаптировавшим собственную повесть. Сюжет рассказывал о кошмарных созданиях сенобитах, которые получают удовольствие от пыток и страданий. Как раз их и выпускал на волю один из героев истории.Сам Баркер в производство проекта HBO не вовлечён.