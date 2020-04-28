В разработку запущен сериал по «Восставшему из ада» от HBO
Вчера, 22:35 Анастасия Иванова
В разработку запущен сериал от HBO по мотивам «Восставшего из ада».
Постановкой пилотного эпизода и, возможно, нескольких дополнительных серий, займётся Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин» 2018 года).
В отличие от киноперезапуска, который разрабатывает режиссёр «Ритуала», сериал станет продолжением франшизы, расширив её мифологию. В данный момент «Восставший из ада» насчитывает 10 фильмов, причём последний вышел в 2018 году.
За сценарий телевизионного проекта отвечают Марк Верхайден («Эш против зловещих мертвецов») и Майкл Догерти («Кошелёк или жизнь», «Крампус»).
Оригинальный фильм 1987 года был создан Клайвом Баркером, адаптировавшим собственную повесть. Сюжет рассказывал о кошмарных созданиях сенобитах, которые получают удовольствие от пыток и страданий. Как раз их и выпускал на волю один из героев истории.
Сам Баркер в производство проекта HBO не вовлечён.
По материалам: gogetnews.info