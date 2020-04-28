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В России чиновников решили наказывать за хамство

В России чиновников решили наказывать за хамствоАлександр ХинштейнФото: Государственная дума РФ / Globallookpress.com

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу. Об этом рассказал заместитель секретаря генсовета «Единой России», глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн, сообщает РИА Новости во вторник, 28 апреля.

Инициатива предусматривает для госслужащих административное наказание за оскорбления в виде штрафа до 150 тысяч рублей, а также дисквалификацию. Последнее, по его словам, будет применяться, «если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий».

Депутат добавил, что размер штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей при первом нарушении и от 100 до 150 тысяч рублей — при повторном. Дисквалифицировать впервые нарушивших новую норму чиновников предлагается не более чем на год, а тех, кто попадется снова — до двух лет.

В январе президент России Владимир Путин высказался о хамском отношении некоторых чиновников к гражданам, отметив, что с ними можно бороться с помощью существующего законодательства.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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