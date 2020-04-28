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В России не останавливали уголовные расследования из-за COVID-19

В России не останавливали уголовные расследования из-за COVID-19
Уголовные расследования в России из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, не останавливались, но они минимизированы во избежание лишних рисков, сообщили РИА Новости в МВД РФ.

"Уголовно-процессуальным законодательством РФ не предусмотрены какие-либо исключения для производства следственных и процессуальных действий в условиях пандемии и связанных с нею ограничительных мер, поэтому их проведение не приостанавливалось. Вместе с тем из-за высокой опасности новой коронавирусной инфекции в настоящее время планируются и проводятся максимально необходимые и не терпящие отлагательства следственные и процессуальные действия, а также следственные действия, не создающие опасности заражения коронавирусной инфекцией", - отмечается в ответе МВД на соответствующий запрос агентства.

# Россия
По материалам: ria.ru

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